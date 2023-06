Soutien externe contre le terrorisme: La Mission EUCAP Sahel Niger dispose d’une nouvelle responsable

La Mission EUCAP Sahel Niger (composée de diverses nationalités européennes) qui contribue depuis 2012 à muscler les capacités de riposte de Niamey au péril djihadiste dispose depuis ce 5 juin d’une nouvelle responsable.

La juge allemande Katja Dominik est la nouvelle Cheffe de la Mission EUCAP Sahel Niger, en succédant à sa compatriote et haute fonctionnaire de police Antje Pittelkau (en poste depuis janvier 2021). Titulaire d’un Doctorat en Droit de l’Université de Göttingen (en Allemagne), Katja Dominik dispose d’une riche expérience dans plusieurs et précédentes Missions militaires en Europe de l’est et dans son pays natal.

Durant sa précédente carrière nationale et internationale, elle a déjà jugé des affaires de criminalité économique, de crimes de guerre, de criminalité organisée et de corruption.

EUCAP Sahel Niger est une mission civile établie par l’Union Européenne dans le cadre de sa Politique de Sécurité et Défense Commune (PSDC). Cette Mission jouit d’une grande notoriété et a pour objectif de renforcer le secteur de la sécurité intérieure au Niger et ses capacités dans la lutte contre les menaces sécuritaires majeures. EUCAP Sahel déploie depuis onze ans diverses activités comme le soutien aux Forces de Sécurité Intérieure du Niger, aux autorités nigériennes ainsi qu’aux acteurs non-gouvernementaux via une diversité de programmes. 16 Etats Membres de l’UE contribuent actuellement à l’atteinte des objectifs de la Mission EUCAP Sahel.