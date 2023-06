Sénégal : Macky Sall adressera un discours à la nation à la fin du dialogue lancé le 31 mai

Le président sénégalais Macky sall a abordé, mercredi en Conseil des ministres, la question du dialogue national qu’il a lancé le 31 mai dernier, avec l’objectif d’aborder les questions clés qui affectent la nation afin d’asseoir la paix et la stabilité sociale dans le pays.

Il a remercié, selon le compte rendu de la réunion, tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux et coutumiers, qui ont répondu à son appel ; tout en se félicitant de la qualité des messages responsables et constructifs délivrés par les différents intervenants.

Le président Macky Sall compte s’adresser à la nation pour partager les conclusions et dévoiler les grandes orientations qui permettront la consolidation du modèle démocratique et républicain choisi par le Sénégal, a renouvelé son engagement à accompagner le travail des commissions du dialogue national afin de trouver, avec les acteurs impliqués, les compromis nécessaires et les consensus attendus sur toutes les questions prioritaires et majeures abordées, et devant consolider le Pacte républicain, la résilience et la stabilité du Sénégal.

Il a demandé à ce que les propositions et recommandations définitives du travail des commissions lui parviennent avant le 25 juin 2023, en vue de la mise en œuvre rapide des conclusions et décisions présidentielles issues du dialogue national qu’il souhaite inclusif, constructif et prospectif.

A signaler que le dialogue national a été initié dans un contexte de tension politique marqué par la condamnation le 1er juin de l’opposant Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme pour «corruption de la jeunesse», ce qui provoqué des incidents graves ayant entraîné la mort de seize personnes selon le dernier bilan du gouvernement.

Le président Sall a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances attristées aux familles des victimes, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés civils, policiers et gendarmes.

Il a en même temps, condamné fermement les agressions graves contre l’Etat, la République et ses institutions et invité le gouvernement à faire un bilan exhaustif des pertes économiques et des dégâts matériels et ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour déterminer les responsabilités.

Par ailleurs, Macky sall a rassuré ses compatriotes et les hôtes étrangers qui vivent au Sénégal, sur les dispositions prises pour préserver la stabilité du pays et la sécurité des personnes et des biens.