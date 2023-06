Le gouvernement ivoirien débourse 64 milliards de Fcfa pour contenir la flambée du prix du pain

L’État de Côte d’Ivoire a investi plus de 64 milliards de F.CFA dans le secteur de la boulangerie pour contenir la flambée du prix de la baguette de pain, a révélé mercredi soir à Abidjan, le Porte-parole du Gouvernement Amadou Coulibaly.

«C’est plus de 64 milliards de fcfa que l’Etat a investi pour que le prix du pain ne flambe pas en raison de l’augmentation que le prix du blé a connu», a détaillé Amadou Coulibaly à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Coulibaly qui est également ministre de la Communication a annoncé que le Conseil des ministres a adopté un décret portant réglementation des activités de la boulangerie, précisant que ce décret vise à «assainir durablement le secteur ivoirien de la boulangerie».

Ce texte, a-t-il ajouté, prévoit aussi la création d’un organe chargé de la régulation du secteur en vue d’éradiquer définitivement les boulangeries clandestines et insalubres ainsi que la manipulation et le transport du pain dans des conditions inappropriées.

Le Gouvernement ivoirien s’est engagé à lever la subvention des carburants et des denrées alimentaires par des transferts de fonds aux couches les plus vulnérables de la société dans le but d’obtenir des financements du Fonds monétaire international (FMI), avait indiqué début mai 2023 le représentant du FMI en Côte d’Ivoire, Kadima Kalonji.