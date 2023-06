Le Togo annonce son adhésion à la Coalition mondiale contre Daesh

Le Togo a rejoint ce jeudi 8 juin, la Coalition mondiale contre Daesh qui est une alliance internationale créée pour lutter contre l’organisation terroriste Daesh (également connue sous le nom de l’Etat islamique) et mettre fin à ses activités, selon les informations relayées ce jour sur le site officiel du pays.

L’adhésion de ce pays d’Afrique de l’Ouest, confronté au terrorisme, particulièrement dans sa partie nord, est considérée comme «une étape bienvenue dans la promotion des efforts pour mettre un terme à l’influence et à l’activité de Daesh en Afrique».

Lors d’une réunion ministérielle de la Coalition tenue jeudi à Ryad, en présence du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, les participants ont évoqué l’émergence des affiliés de Daesh/ISIS qui opèrent en Afrique de l’Ouest, au Sahel, en Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique australe, indique la même source.

Et d’ajouter, les ministres ont également approuvé le Plan d’action du Groupe de travail sur l’Afrique, adopté en mars dernier à Niamey (Niger), qui appelle les membres à coopérer pour améliorer les capacités de lutte contre le terrorisme.

La Coalition mondiale contre Daesh, mise en place en 2014 en réponse à la montée en puissance de Daesh en Irak, en Syrie et ailleurs dans le monde, compte près de 90 membres, parmi lesquels le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France ou encore l’Allemagne. Des organisations internationales comme l’OTAN et l’Union européenne militent également au sein de cette alliance.

Son objectif consiste à affaiblir et vaincre l’organisation terroriste Daesh. Pour ce faire, la Coalition s’emploie, entre autres, à couper ses sources de financement, à lutter contre sa propagande et son idéologie, à lutter contre le recrutement et les déplacements des combattants étrangers, et à renforcer les capacités des forces locales pour faire face à EI et aux autres groupes terroristes.