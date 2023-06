Le Cameroun reçoit un don américain de 11 000 tonnes de produits alimentaires

Les Etats-Unis ont fait don de 11.000 tonnes de produits alimentaires au Cameroun pour l’aider à renforcer la sécurité alimentaire dans les régions dans le besoin.

«Plus de 11.000 tonnes de denrées alimentaires, données par le gouvernement des Etats-Unis par l’intermédiaire de l’USAID, arrivent au port de Douala pour soutenir les ménages les plus touchés par l’insécurité alimentaire au Cameroun», fait savoir un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis au Cameroun.

La cargaison a été réceptionnée ce jeudi 8 juin au port autonome de Douala, par le représentant de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Philippe Accilien, en présence de la directrice du PAM au Cameroun, Wanja Kaaria et de plusieurs officiels camerounais.

Les vivres seront distribués «aux populations vivant dans les régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire au Cameroun, notamment celles touchées par les crises dans les régions de l’extrême-Nord, du Nord-ouest et du Sud-ouest, et aux réfugiés centrafricains dans la région de l’Est», précise un communiqué.

«Ce don alimentaire, en collaboration avec le gouvernement du Cameroun, aidera le pays à répondre aux besoins urgents de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, en particulier des plus de 2,3 millions de personnes qui (…) seraient en insécurité alimentaire aiguë entre juin et août 2023», a renchéri Philippe Accilien, cité dans le communiqué.

L’USAID est le principal donateur du PAM au Cameroun, avec une contribution d’environ 20,8 milliards de francs CFA en 2022, rappelle le document.