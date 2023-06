La MINUSMA doublement endeuillée après une attaque au Nord du Mali

Le porte-parole de l’ONU a annoncé ce lundi 12 juin qu’un nouveau casque bleu burkinabè a succombé à ses blessures, à la suite d’une attaque contre une patrouille onusienne le 9 juin dans le nord du Mali, portant le bilan à deux morts.

«L’un de nos collègues est décédé des suites de ses blessures, il est décédé hier (dimanche) après avoir reçu des soins médicaux à Dakar, au Sénégal», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, adressant ses «condoléances» à la famille et au Gouvernement du Burkina Faso.

La Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA) avait annoncé vendredi dernier que l’une de ses patrouilles avait été «la cible d’une attaque complexe» près de Ber, dans la région de Tombouctou au Nord-ouest du Mali. Un Casque bleu faisant partie du contingent burkinabè avait été tué et huit autres grièvement blessés. Deux des sept autres blessés ont pu sortir de l’hôpital, a précisé Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien de ce lundi 12 juin.

Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une grave crise non seulement sécuritaire, mais aussi politique et humanitaire. Un projet de Constitution sera soumis au vote le dimanche 18 juin et devrait accroître les pouvoirs du Chef de l’Etat, qui aura notamment l’initiative des lois au même titre que les parlementaires.