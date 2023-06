Lancement au Burkina Faso d’un programme de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire

Le Président de la Transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé, ce 12 juin à Ouagadougou, un programme d’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, avec pour objectif de mobiliser 300 milliards francs CFA (environ 490 millions de dollars).

Ce programme porté par l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), vise à créer des entreprises nationales par actionnariat populaire et permettra d’employer le maximum de jeunes dans la production, la transformation et la commercialisation dans divers domaines, tels que l’agriculture, les mines et l’industrie, a déclaré le capitaine Traoré.

L’APEC entend identifier des projets d’entreprise et assurer leur financement à travers un «actionnariat populaire» qui consiste à ouvrir le capital de ces entreprises à la participation de tous les Burkinabè.

Ledit programme prévoit aussi la réalisation d’un projet de mécanisation et d’intensification agricole permettant la création d’un million d’emplois directs en deux ans et de 100.000 forages équipés de système de pompage solaire et la mise en place d’un Centre d’achat des produits agricoles locaux.

«Il s’agit de promouvoir la création d’entreprises communautaires dont le seul promoteur est le peuple burkinabè», a déclaré le ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo.

«C’est un modèle économique unique, fruit de réflexion approfondie qui vise à créer des richesses partagées générées par les communautés et au service des communautés…», a-t-il expliqué.

Le capitaine Ibrahim Traoré soutient ce programme en tant que levier pour lutter contre le terrorisme, «parce que tant que les jeunes ne seront pas employés, tant qu’ils seront désœuvrés, ils seront soumis à toute tentation d’aller vers la facilité, de chercher d’autres solutions et cela peut entraîner le grand banditisme et le terrorisme que nous connaissons».

Pour ce faire, le Président burkinabè a appelé ses concitoyens à souscrire massivement aux parts sociales des entreprises qui seront identifiées par l’APEC.