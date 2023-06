Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara «totalement réconcilié avec les Présidents Gbagbo et Bédié»

En recevant ce 13 juin le Congolais Denis Sassou-N’guesso, en visite en Côte d’Ivoire, le Président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré qu’il s’est «réconcilié avec les ex-Chefs d’Etat Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié».

«Je me souviens que vous avez, en tant que Président de la Conférence des Chefs d’Etat de l’Union africaine, passé plusieurs jours avec nous en Côte d’Ivoire à essayer de nous réconcilier, les Présidents Gbagbo, Bédié et moi-même. Et je sais que ce n’était pas une tâche facile. Mais aujourd’hui, je peux vous dire que vous avez réussi, car nous sommes totalement réconciliés», a exalté le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara.

«En plus de la Côte d’Ivoire, je salue le rôle que vous jouez dans la crise en Afrique centrale, entre le Congo et le Rwanda et également votre contribution au niveau de l’Union africaine pour les résolutions de la situation en Libye», a encore salué A. Ouattara.

La Côte d’Ivoire a su mettre en place un modèle économique qui marche et donne des résultats, s’est félicité pour sa part le Président congolais Denis Sassou-N’guesso, au cours d’un point de presse conjoint avec son homologue ivoirien. Après plusieurs signes d’apaisement – des législatives dans le calme et le retour de l’ex-Président L. Gbagbo dans son pays en 2021 – le climat politique s’est à nouveau tendu ces dernières semaines en Côte d’ivoire, en prévision des locales prévues le 2 septembre.