Guinée/Critiques de la transition: Les leaders du FNDC acquittés

Les leaders du Front national de défense de la Constitution (FNDC) ont été acquittés ce 13 juin par le Tribunal de première instance de Dixinn à Conakry.

Oumar Sylla alias Foniké Menguè, coordinateur national du FNDC, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front et Yaya Barry, Secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines étaient jugés pour des faits de «participation délictueuse à un attroupement, de complicité de destruction de biens publics et privés, de complicité de coups et blessures volontaires et incendies», lors d’une manifestation du 28 juillet 2022.

Arrêtés le 30 juillet 2022, les trois activistes avaient été libérés le 11 mai 2023, en attendant la tenue de leur procès. Le 9 juin, le procureur avait requis une peine de deux ans de prison assortis de sursis.

«Je lance un appel à tous nos camarades du FNDC, de tous les militants pro-démocratie de se mobiliser puisque ce combat n’est pas fini», a encore remobilisé Foniké Menguè, à sa sortie du Tribunal.

Le FNDC a été mis en place en 2019 contre la 3e candidature du Président Alpha Condé renversé en septembre 2021 par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) conduit par le colonel Mamady Doumbouya.

Le FNDC a été dissout officiellement par le Gouvernement en août 2022. Ce qui ne l’empêche pas de mener ses activités. La junte a fait arrêter un certain nombre de dirigeants de l’Opposition et lancé des poursuites judiciaires contre d’autres. L’Opposition dénonce la conduite autoritaire et exclusive selon elle de «la période de Transition» censée précéder le retour des civils au pouvoir en 2024.