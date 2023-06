RDC : L’opposant Martin Fayulu compte boycotter les élections générales de 2023

L’opposant congolais, Martin Fayulu et sa formation politique comptent boycotter les prochaines élections générales prévues en décembre 2023, en République Démocratique du Congo (RDC), arguant que les conditions ne sont pas remplies pour des scrutins transparents.

«Nous annonçons à l’opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent», a expliqué ce lundi 19 juin, Martin Fayulu, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2018.

L’opposant s’indigne notamment d’un «manque de transparence dans le processus» électoral et désapprouve la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qu’il a qualifiée d’«incompétente».

Martin Fayulu et son parti renoncent ainsi à prendre part, en décembre prochain, aux élections générales, dont les législatives et le scrutin présidentiel, alors que son grand rival, l’actuel Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, est candidat pour un second mandat consécutif.