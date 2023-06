Le président ivoirien Ouattara souhaite des élections «dans les délais» au Mali, en Guinée et au Burkina

Le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a eu ce mardi 20 juin, un entretien avec le nouveau Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Léonardo Santos Simao.

Le Président ivoirien a salué la nomination de Léonardo Simao, «une personnalité de grande expérience internationale» en qualité de Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et précisé avoir évoqué avec L. Simao les préoccupations de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest.

Des préoccupations qui portent notamment sur la situation dans les pays en transition à savoir : le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso pour lesquels Ouattara souhaite que les élections se tiennent dans les délais proposés afin que ces pays disposent de régimes et de dirigeants démocratiquement élus.

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel a réitéré son engagement à travailler pour la paix, la stabilité et le développement de la sous-région et du Sahel.

La Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo font face à la menace croissante de combattants du groupe État islamique (EI) et d’Al-Qaïda, implantés au Niger, au Mali et au Burkina Faso, et qui multiplient désormais les attaques sur les territoires de ces pays.