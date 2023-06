L’UE contrainte de retirer ses sanctions contre deux cadres de la RDC 

L’Union Européenne (UE) vient d’annoncer le retrait de deux personnalités de la République Démocratique du Congo (RDC) de sa liste de sanctions. Il s’agit de Kalev Mutondo et Emmanuel Ramazani Shadary, proches de l’ancien Président congolais, Joseph Kabila.

Ces deux personnes étaient sous sanction de l’UE pour de présumées violations des droits de l’Homme et obstruction au processus électoral en République démocratique du Congo fin 2018.

En mars dernier, la Cour de justice de l’UE a jugé que les éléments présentés pour sanctionner ces personnes ne constituaient pas «un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants» pour établir la réalité des faits et que «le Conseil de l’UE n’a pas été en mesure d’établir le bien-fondé du maintien des mesures restrictives en cause à leur égard».

Le Conseil de l’Union européenne a donc prononcé cette semaine le retrait de Kalev Mutondo et Emmanuel Ramazani Shadary de sa liste des sanctions, ce qui constitue un véritable revers pour la diplomatie de l’Union européenne qui s’arroge le droit de sanctionner des personnalités étrangères notamment en Afrique, ont commenté certains diplomates des 27.