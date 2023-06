Les recettes du Canal de Suez en hausse de 35% en 2022-2023 (Officiel)

Le Canal de Suez (Est de l’Egypte), la voie commerciale reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée et à travers laquelle transitent environ 10% du commerce maritime mondial, a généré selon des chiffres officiels égyptiens «8,6 milliards d’euros sur l’année fiscale 2022-2023».

Selon des données fournies par le président de l’Autorité du Canal de Suez (SCA), Oussama Rabie, le chiffre des «8,6 milliards d’euros» représente une hausse de «35% par rapport aux 6,4 milliards d’euros enregistrés au cours de l’année fiscale de juillet 2021 à juin 2022».

Le trafic via ce Canal est reparti à la hausse depuis qu’un nouveau tronçon y a été creusé entre 2014 et 2015 pour faciliter «le croisement des convois et diminuer le temps de transit des navires», a-t-il expliqué.

L’aménagement achevé en 2015 du Canal de Suez fait partie de la kyrielle de «mégaprojets» décidés par le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à son arrivée au pouvoir.

Pour supporter le coût de ces travaux, l’Egypte augmente chaque année les taxes et autres frais de passage imposés aux navires empruntant le Canal de Suez, selon des statistiques officielles.

L’augmentation des recettes du Canal de Suez est un bol d’air pour l’Egypte qui connait un marasme économique depuis près de deux ans, le pays des pharaons faisant face au paiement d’une dette extérieure exorbitante, dont le service pour l’année fiscale 2022-2023 a atteint 42 milliards de dollars, selon le FMI et l’agence Moody’s.