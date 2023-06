L’ONU disposée à aider le Burkina Faso pour sa stabilité

Le Représentant spécial du SG de l’ONU et Chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos SIMAO a réitéré, jeudi, la volonté des Nations unies à venir en aide au Burkina Faso qui fait face à de nombreux défis fragilisant sa stabilité au niveau politique, sécuritaire et autres.

En visite dans le pays, l’émissaire onusien a été reçu en audience à Ouagadougou, tour à tour, par le Premier ministre, Appolinaire Joachimson Kyelem de Tambèla et par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

A l’issue de l’audience avec le chef de l’Etat, il a déclaré être venu au Burkina réaffirmer «la disponibilité des Nations unies et toutes ses agences et institutions d’aider le pays à surmonter les difficultés et les défis du moment», aussi bien sur le plan économique et politique que social, selon un communiqué de la Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Le mozambicain Leonardo Santos Simão qui a été nommé à son poste le 2 mai dernier par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est également Président de la Commission mixte Cameroun-Nigeria.

Lors de son entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, il a remercié ce dernier pour le soutien qu’il a apporté à sa candidature au poste de Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, indique la Direction de la Communication de la Présidence du Faso.