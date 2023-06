Soudan: Les FSR proclament un cessez-le-feu unilatéral pour la fête de l’Aïd al-Adha

Les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) en guerre contre l’armée régulière du Soudan, ont décidé, de façon unilatérale, d’observer un cessez-le-feu de 48 heures à compter de ce mardi 27 juin 2028, pour honorer la fête musulmane de l’Aïd al-Adha.

Les FSR et l’Armée nationale soudanaise s’affrontent depuis le 15 avril, dans de violents et meurtriers combats armés qui rendent difficile le quotidien des civils soudanais qui sont souvent contraints de quitter le pays.

Dans son communiqué publié ce lundi 26 juin, le commandant des FSR, Mohammad Hamdan Dagalo, a reconnu les «conditions humanitaires difficiles» causées par la guerre à ses compatriotes, formulant le vœu que l’Aïd al-Adha soit «l’occasion d’une réconciliation entre les Soudanais».

«Nous espérons sortir de la guerre plus unis et plus forts», a-t-il dit, prévenant néanmoins, que les FSR pourraient rompre leur trêve «en cas de légitime défense».