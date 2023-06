Le Bénin a maintenu une croissance robuste en 2022 (Banque mondiale)

La croissance du Bénin est restée performante en 2022, au prix d’une politique budgétaire expansionniste, révèle un rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques de ce pays d’Afrique de l’Ouest, présenté lundi à Cotonou par un de ses auteurs, Alexandre Henry.

Après un fort rebond de 7,2% en 2021, la croissance réelle du Bénin s’est établie à 6,3 % (3,8 % par habitant) en 2022 malgré les tensions géopolitiques mondiales et l’instabilité régionale, a relevé cet économiste.

Le rapport soutient que, «malgré le contexte de turbulences globales en 2022, la croissance est restée robuste au Bénin. À l’instar des plans de ripostes adoptés suite à la pandémie du Covid-19, le gouvernement a réagi promptement pour faire face aux conséquences économiques suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ».

Les autorités béninoises ont adopté une batterie de mesures dès le mois de mars 2022 pour lutter contre les impacts de l’inflation. Combiné aux bonnes récoltes de la saison agricole, l’inflation a pu se maintenir à un niveau modéré au Bénin en 2022 alors que les pressions inflationnistes affectaient la demande privée dans les autres pays de la région, souligne le document.

Le secteur tertiaire serait resté le principal contributeur à la croissance en 2022 (2,9 points), avec une forte contribution du secteur des transports, du commerce et des services de l’administration.

Le secteur secondaire a été stimulé par le secteur de la construction (tourisme, bâtiments administratifs, infrastructures) et le secteur primaire a bénéficié, de prix plus élevés sur les marchés internationaux du coton, malgré une production en baisse et en dessous des cibles dû à la météorologie.

Ledit rapport est également destiné à informer le gouvernement du Bénin, les groupes de réflexion et les chercheurs, le public et la direction de la Banque mondiale sur l’état de l’économie béninoise et ses perspectives, ainsi que sur les défis immédiats du développement.