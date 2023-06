L’Ordre Souverain de Malte et le Niger signent un accord de coopération dans le domaine de la santé

Le Niger et l’Ordre souverain de Malte, ont signé ce lundi 26 juin, un accord de coopération en vue de promouvoir l’action hospitalière, sanitaire et d’assistance de l’Ordre dans le pays ouest-africain et de mener toutes les actions permettant d’améliorer la santé publique au Niger.

L’accord signé par le ministre d’Etat, des Affaires Etrangères et de la Coopération du Niger, Hassoumi Massoudou et l’ambassadeur de Malte à Niamey, Olivier De Preville, définit également les privilèges, facilités et immunités entre diplomates, les personnes mandatées et les organisations subordonnées des deux parties.

Massoudou a tenu à remercier les autorités de l’Ordre Souverain de Malte pour l’assistance apportée au Niger qui est «confronté depuis quelques années à une crise sécuritaire sans précédent et à un défi humanitaire, à l’instar d’autres pays du Sahel, notamment le transport et la distribution de médicaments à l’Hôpital de Niamey, à des dispensaires, à des Centres de santé communautaires et à des congrégations religieuses catholiques…».

«Nous avons de très beaux projets ensemble dont un en particulier, sur la drépanocytose. Et donc nous avons le projet de pouvoir construire un nouveau Centre. J’espère que ce sera le début d’une belle collaboration à venir», a pour sa part déclaré l’ambassadeur de Malte près la République du Niger.

Le Niger fait face à de nombreux défis, notamment climatiques et sécuritaires, avec une très forte présence de jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique dans sa région sahélienne ainsi que des flots de réfugiés sur son sol.

Son économie reste peu diversifiée, peu industrialisée et dépendante de l’agriculture à hauteur de 40% de son PIB, selon la Banque mondiale. Ce qui en fait un des pays les plus pauvres au monde.