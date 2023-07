Sénégal: Le renoncement de Macky Sall à un 3è mandat suscite une litanie de réactions locales et externes

Aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger, plusieurs acteurs politiques du continent africain continuent à saluer, depuis la nuit du 3 juillet, l’annonce du Président Macky Sall de ne pas « briguer un nouveau quinquennat, malgré les dispositions de la Constitution qui l’y autorisent ».

L’une des réactions promptes publiées sur les réseaux sociaux après la décision du Président sénégalais a été faite par son pair bissau-guinéen, Umaro C. Embalo.

« Je viens d’avoir un long entretien téléphonique avec mon grand frère, le Président Macky Sall. Je salue avec fierté sa décision courageuse de grand Homme d’Etat. On peut succéder à Macky Sall, mais il est difficile de le remplacer. Je souhaite au peuple sénégalais de continuer sur les voies de la paix et du progrès’’, a salué U. Embalo qui assure depuis 2022 la présidence tournante de la CEDEAO.

Au Niger, aussi bien le Président en exercice qu’un ancien dirigeant du pays ont réagi positivement à l’annonce faite par Macky Sall. «Je salue l’annonce faite ce soir du 3 juillet par le Président Macky Sall du Sénégal. Je formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère», s’est félicité le Président nigérien Mohamed Bazoum.

«Le Président Macky Sall vient de faire preuve d’une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flambeaux dont la flamme éclaire notre continent», s’est enthousiasmé pour sa part, Mahamadou Issoufou, ancien président et acteur-phare de la première alternance pacifique au Niger, après ses deux mandats.

Autre réaction quasi spontanée au renoncement de Macky Sall, celle du Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat qui a lui aussi salué «la décision sage et salutaire de mon frère, le Président de ne pas se porter candidat à l’élection présidentielle de 2024».

Même ton quasi bienveillant en interne au Sénégal, suite à l’annonce de la décision de Macky Sall ce lundi dans un discours à la Nation. «Ce discours me permet de retrouver une grande partie du Macky Sall 2012. Respect pour son appel au rassemblement et à la paix. Il faut désormais les construire et les consolider en préparant au mieux l’élection 2024. Vive le Sénégal !’’, a loué Abdoul Mbaye, ex-Premier ministre sous Macky Sall.

Pour sa part, le célèbre artiste et homme d’affaires sénégalais, Youssou N’Dour a déclaré qu’«un président de la République qui organisera sans y participer, l’élection de son successeur, ça sera une première dans notre histoire commune. Un très grand Président tu l’es, un chef d’Etat incomparable, tu le resteras».

Dans la même veine, le PDS de Me Abdoulaye Wade a aussi publié une réaction positive disant que «nous félicitons le Président pour sa décision courageuse, qui doit permettre au peuple sénégalais de renforcer son unité et de continuer à progresser sur le chemin de la démocratie ».