Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara échange avec des émissaires du Président sierra léonais

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a eu ce lundi 3 juillet, des entretiens avec les président des parlements de Sierra Leone, Abass Bundu et de la CEDEAO, Sidie Tunis, tous deux émissaires du président Sierra-léonais, Julius Maada Bio qui a été réélu officiellement la semaine écoulée pour un second mandat.

Abass Bundu, porte-parole de la délégation, a dit être venu exprimer la gratitude du Chef de l’Etat sierra-léonais au Président ivoirien pour son soutien à la candidature de la Sierra Leone à un Siège de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU et pour le soutien de son pays à la Sierra Leone à l’occasion des dernières élections. Abidjan et Freetown entretiennent généralement des relations bilatérales cordiales.

Le Président sortant de la Sierra Leone, Julius Maada Bio a été réélu pour un deuxième mandat dès le premier tour avec 56,17% des voix, selon des résultats fournis par la Commission électorale et qui sont contestés avec véhémence, par l’Opposition et des organisations locales.

Le parti du Congrès de tout le peuple (APC), dont le leader, Samura Kamara, est arrivé deuxième avec 41,16% des voix, estime que les résultats annoncés ne correspondent pas au nombre total de suffrages exprimés dans chaque bureau de vote.

L’Observatoire national des élections, une coalition d’organisations de la Société civile, a affirmé que sur la base de ses propres calculs, Bio aurait dû obtenir entre 47,7 et 53,1% des voix, et Kamara entre 43,8 et 49,2%, ce qui aurait conduit les deux candidats à un second tour.

La Sierra Leone, ancienne colonie britannique a été frappée par une guerre civile de 1991 à 2002. Le pays se relève toujours de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, puis subit les conséquences de la guerre en Ukraine et de la Covid-19.