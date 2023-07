L’Etat sénégalais dénonce un traitement «tendancieux» de l’actualité locale par «France 24»

Le Gouvernement sénégalais a fermement condamné le week-end écoulé, le traitement «tendancieux» de l’actualité du pays par la chaîne de télévision française «France 24».

«Le Gouvernement du Sénégal a la surprise de constater, une nouvelle fois, une couverture médiatique tendancieuse de l’actualité politique au Sénégal depuis plusieurs mois par la chaîne de télévision France 24», indique dans un communiqué, le ministre sénégalais de la Communication, Moussa Bocar Thiam.

Le Gouvernement a regretté «ce traitement sans éthique, sans équilibre, manifeste, tendancieux et subversif de l’information sur le Sénégal», ajoute la note officielle qui dénonce les bulletins, émissions, interviews et écrits «diffusés en boucle sur la chaîne» France 24, tout en exigeant d’elle de rétablir la vérité et de s’abstenir à l’avenir de telles pratiques.

«Alors qu’un député de l’opposition, au cours d’une conférence de presse, a publiquement injurié et diffamé des chefs d’État, puis présenté ses excuses, la chaîne France 24 justifie sa garde à vue par sa position sur le discours à la Nation du Président de la République, ce qui est manifestement fallacieux», a notamment dénoncé Moussa Bocar Thiam mettant en avant la manière «insidieuse» avec laquelle la chaîne a relayé les manifestations violentes de juin 2023.

Le 4 juillet dernier, l’opposant radical de Macky Sall, Ousmane Sonko, avait affirmé, dans une interview exclusive à «France 24», qu’une présidentielle sans sa participation «va conduire au chaos dans le pays».

Le Président Macky Sall a annoncé le 3 juillet dernier qu’il ne va pas briguer un 3è mandat, une décision qui a décrispé un climat politique qui était très tendu au Sénégal depuis plusieurs mois.