Le taux d’inflation annuel en Égypte atteint un record historique de 36,8%

Les tourments de l’économie égyptienne ayant entraîné depuis mars 2022, la perte de la moitié de la valeur de la livre locale face au dollar américain, se poursuivent avec l’annonce ce lundi 10 juillet, par l’Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques (CAPMAS) d’un taux d’inflation de 36,8%, un record historique dans le pays des pharaons.

Selon des précisions de la CAPMAS, le taux d’inflation annuel en Égypte s’est élevé en juin 2023 «à 36,8%, un record absolu, contre 14,7% au même mois en 2022». Une donne globale qui justifie la progression «de 2%, en glissement mensuel» du taux d’inflation urbain.

Les prix des restaurants, de l’alcool, des cigarettes, des meubles et des appareils électroménagers sont les moteurs de la recrue de l’inflation à l’heure actuelle en Égypte, explique la CAPMAS, précisant que le coût de la nourriture et des boissons a connu en juin dernier, une «progression de 64,9% par rapport à juin 2022».

Le record précédent de hausse annuelle du taux d’inflation était de 34,2% en juillet 2017, consécutivement à une forte dévaluation de la monnaie nationale suite à l’obtention d’un énième prêt auprès du Fonds monétaire international (FMI).

Pays le plus peuplé du monde arabe avec plus de 100 millions d’âmes, l’Egypte subit durement depuis février 2022, les corollaires du conflit russo-ukrainien, avec de fortes perturbations de ses importations de blé dont elle est dépendante. Puissance militaire et économique en Afrique, le pays est candidat à une prochaine adhésion aux BRICS (regroupement d’Etats émergents de la planète).