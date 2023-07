Guinée-Conakry : L’ancien PM Kassory Fofana entendu par la CRIEF depuis son lit d’hôpital

Le juge Francis Kova Zoumanigui de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), a interrogé ce mardi 11 juillet, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui est accusé de détournement de fonds, blanchiment d’argent, enrichissement illicite, corruption et complicité.

L’interrogatoire a eu lieu à huis-clos à la clinique Pasteur de Kaloum où est hospitalisé Fofana, en présence de ses avocats, dont Me Dinah Sampil.

«La cour s’est déplacée pour venir constater l’état physique d’Ibrahima Kassory Fofana, ce qui a été fait. Nous avons assisté à l’exposé du médecin traitant sur son état de santé, des questions ont été posées au médecin et au malade lui-même», a confié à la presse, Me Sampil à sa sortie de l’audition de son client.

Fofana «se trouve dans la salle de réanimation en raison de la dégradation de son état de santé (…) son rythme cardiaque se situe entre 89 et 95 battements par minute. Donc, de 80 à 95, nous sommes au bord de la catastrophe», a-t-il prévenu.

Le malade «n’a pu répondre aux questions du juge qu’en utilisant des gestes et une voix inaudible que le médecin a dû répéter à l’attention de la Cour et des parties», toujours selon l’avocat qui a précisé qu’à ce jour, son client « est sous perfusion et sous surveillance cardiaque afin de déterminer s’il faut l’assister pour éviter une catastrophe».

Fofana aurait demandé à ce qu’il lui soit accordé la possibilité d’aller se faire soigner dans un centre spécialisé, conformément aux recommandations des médecins traitants, d’après l’avocat. Mais «la Cour n’a pas décidé» étant donné qu’ «elle était venue pour prendre des éléments lui permettant de décider», a-t-il précisé.

Aussi, compte tenu de l’état de santé critique de Fofana, l’audience a été reportée au 17 juillet prochain pour la poursuite des débats devant la CRIEF.

Arrêté en avril 2022, Ibrahima Kassory Fofana est le dernier Premier ministre du président Alpha Condé, dont le régime a été renversé par les militaires le 5 septembre 2021.