Le gouvernement malgache confirme la date du 9 novembre 2023 pour l’élection présidentielle

Le Conseil du gouvernement malgache, réuni ce mardi 11 juillet à Tananarive, a validé le calendrier électoral proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), fixant le premier tour de l’élection présidentielle au 9 novembre prochain.

«Le premier tour de la présidentielle se tiendra le 9 novembre tandis que le second tour aura lieu le 20 décembre prochain», a annoncé à la presse, le Premier ministre, Christian Ntsay à l’issue de la réunion, appelant à la même occasion, à la retenue et au respect mutuel.

Le conseil du gouvernement a également adopté le décret de convocation des électeurs et quatre autres décrets toujours relatifs aux scrutins. Ces différents textes devraient être entérinés au prochain Conseil des ministres prévu pour ce mercredi 12 juin, sous la présidence du chef de l’Etat.

Pour rappel, la CENI avait soumis son calendrier au gouvernement en février passé. Non seulement ce chronogramme est conforme à la loi fondamentale qui stipule, en son article 47, que «l’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice», mais aussi il figure en dehors des périodes de pluie, et ne tombe pas dans les périodes des fêtes de fin d’année, avait alors défendu le président de la CENI, Andrinarisedo Dama.

Selon la Constitution malgache, le Président en exercice, après son mandat de cinq ans, devrait démissionner de son poste 60 jours avant la date du scrutin ; ce qui correspond au mois de septembre prochain.