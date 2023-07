L’ONU appelle à un soutien «plus important» pour mettre fin au conflit soudanais qui dure depuis 4 mois

L’ampleur de la crise au Soudan où les violents affrontements qui ont éclaté entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), forçant plus de 19.000 personnes à se réfugier au Soudan du Sud, «nécessite un soutien plus important» pour y mettre fin, déplore l’ONU dans un rapport rendu public de dimanche 16 juillet.

Le rapport indique que l’ampleur de la crise nécessite un soutien plus important malgré les efforts des partenaires du plan d’intervention d’urgence au Soudan.

Selon les Nations unies, plus de 4 millions de personnes ont été déplacées au Soudan, dont 2,5 millions à l’intérieur du territoire, alors que 2,2 millions de soudanais ont trouvé refuge dans les pays voisins.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), au Soudan du Sud, a déclaré, au cours du week-end écoulé, que le nombre de personnes arrivant dans ce pays devrait continuer à augmenter en raison de la persistance du conflit au Soudan.

Les combats qui ont éclaté au Soudan, le 15 avril dernier, ont provoqué un afflux de personnes fuyant vers les pays voisins, y compris le Soudan du Sud.

Depuis mi-avril, les combats entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo ont fait au moins 3.000 morts et plus de 3 millions de personnes déplacées.

Plusieurs cessez-le-feu ont été conclus ces derniers mois sous l’égide des Etats-Unis et de l’Arabie Saoudite, mais les médiateurs saoudiens et américains ont ajourné en juin 2023 les négociations après que les cessez-le-feu ont été systématiquement violés.

Les sept pays voisins du Soudan ont réclamé en vain, lors d’un sommet le 13 juillet dernier en Egypte, l’aide des bailleurs de fonds internationaux pour accueillir plus de 700.000 nouveaux réfugiés fuyant le Soudan.