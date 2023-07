Défense : L’Angola classée 3ème puissance aérienne d’Afrique en 2023 

Le Classement 2023 des armées de l’air effectué par l’American Global Firepower (GFP) place l’Angola dans le top trois africain, derrière l’Algérie et l’Egypte.

Avec 307 aéronefs et 15 hélicoptères d’attaque, l’Angola est la troisième puissance aérienne d’Afrique et le 34ème sur le plan mondial sur 145 pays considérés, d’après le dernier classement révélé par GFP.

L’Égypte, 8ème puissance aérienne mondiale, arrive en tête du classement africain. Au 1er mai 2023, le pays des pharaons comptait à son actif 1.069 avions militaires, dont 245 chasseurs/intercepteurs et 341 avions d’entraînement, selon les données du Global Firepower.

L’Algérie est deuxième du classement africain et 21ème à l’échelle mondiale avec ses 547 appareils militaires parmi lesquels on retrouve 273 hélicoptères dont 50 d’attaque et 90 avions de chasse.

Au total, 38 pays africains figurent dans le classement 2023 de l’American Global Firepower qui prend en compte le nombre d’hélicoptères, d’avions de chasse, d’intercepteurs, de bombardiers, d’avions de transport et de ravitaillement que l’armée de l’air de chaque pays a dans son arsenal.

Le Maroc, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Kenya, la Tunisie, le Nigeria et la Libye figurent dans le top 10 africain. Les cinq Etats moins bien classés du continent sont la Sierra Leone, la République centrafricaine, le Bénin, le Libéria et la Somalie.