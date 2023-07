Afrique francophone-Startups : Le consortium «Côte d’Ivoire Innovation 20» enclenche de nouveaux partenariats stratégiques

Le Consortium «Côte d’Ivoire Innovation 20» (CI20), un collège de 15 jeunes entreprises de la Tech ivoirienne, a annoncé ce 17 juillet avoir signé de nouveaux partenariats stratégiques en marge du Sommet Africain des Startups et de l’Économie Numérique « SASEN » 2023, tenu début juin à Abidjan, des partenariats qui ont pour finalité d’accompagner le développement des startups en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine.

Grâce à l’entregent du CI20, le «Start Up Boost Capital» a ouvert ses guichets en 2023. Ce projet consiste en un Fonds initié par le CI20 dans le but de financer des startups grâce à plusieurs guichets. Le premier guichet, doté pour sa première année d’une enveloppe globale de 1 milliard de FCFA (1,5M$), entend financer des projets d’entreprises innovantes à forte composante technologique sous forme de prêt, jusqu’à 50.000.000 FCFA pour 2023.

Le second guichet mis en place par le CI20 est né du partenariat avec l’initiative Digital Africa. Il finance des start-ups ivoiriennes via le «dispositif Fuzé».

Il s’agit d’un dispositif d’investissement innovant accompagnant l’amorçage, de l’idéation au prototype, de startups déployant des solutions technologiques au service de l’économie réelle en Afrique, à travers des financements oscillant entre 20.000 €, 30.000 € et 50.000 €.

«Notre mission est de permettre à la Côte d’Ivoire et plus généralement à l’Afrique francophone de revenir au centre de l’économie numérique. Pour ce faire, il est important de soutenir les startups et nous œuvrons ardemment en ce sens. Que ce soit de par notre travail sur le projet de loi sur les startups ou par les signatures de partenariats pour leur financement. Ou en encore par la création de plateformes business», a expliqué le président du CI20,Steven Bedi.

L’Afrique francophone souffre d’un manque criard de financement de ses startups. Selon des statistiques officielles ivoiriennes, sur environ 445 milliards $ mobilisés actuellement dans le monde en faveur de ces entités, l’Afrique ne totalise que 1% du montant mobilisé par les startups, soit 4,8 milliards $, dont 14% seulement pour l’Afrique francophone.