RDC : Un nouveau chef de la police à Kinshasa promet de lutter contre la criminalité

Le général Blaise Kilimbalimba, désigna nouveau commandant de la police dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a pris officiellement ses fonctions ce lundi 17 juillet, en remplacement de Sylvano Kasongo.

Il a reçu sa notification des mains du vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi, lors d’une cérémonie organisée à cet effet, aux côtés d’autres nouveaux promus au sein de la police.

«Chers officiers généraux, c’est un cri d’alarme que je lance à votre conscience pour que vous puissiez prendre l’ampleur de la responsabilité qui vous incombe. Je veux que la population sache qu’il y a des nouveaux responsables au niveau de la police nationale», a déclaré Peter Kazadi lors de la cérémonie.

«Nous sommes dans une année électorale pleine d’émotions et de tension », a-t-il dit, appelant les officiers généraux à s’organiser pour « maintenir l’ordre et la discipline pour que notre société n’en subisse pas le coup ». à faire respecter les droits humains, à veiller à l’application stricte de la loi et agir conformément à la loi ». Il a de même promis de plaider «pour que les moyens soient, mais à la disposition de la police».

Dans son mot de circonstance, le nouveau patron de la Police de Kinshasa a promis de faire baisser le taux de criminalité dans la capitale et de procéder à l’évaluation de son plan d’action après trois mois de service.

Le nouvel homme fort de la Police de Kinshasa prend, en effet, les commandes à un moment très critique où l’insécurité demeure croissante dans la capitale, avec, entre autres, des enlèvements récurrents.

Le désormais ex-chef de la Police de Kinshasa, Sylvano Kasongo, a été désigné commandant de la police de la ville de Tshikapa, dans la province du Kasaï (centre-sud).