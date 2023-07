Côte d’Ivoire : La nouvelle présidente du Conseil constitutionnel prend ses fonctions ce 21 juillet

La nouvelle présidente du Conseil constitutionnel ivoirien, Chantal Nanaba Camara, nommée le 9 mai dernier par le président Alassane Ouattara, devrait prendre officiellement ses fonctions ce mardi 21 juillet pour une durée de six ans, selon le décret de sa nomination.

La cérémonie de passation des charges a eu lieu jeudi au siège de l’institution à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. «Je suis très honorée par cette marque de confiance qui me met face à un nouveau défi, encore plus grand, qu’il conviendra de relever, en toute humilité et responsabilité, dans le respect de notre loi fondamentale», a déclaré, à cette occasion, Camara qui était précédemment présidente de la Cour de Cassation depuis avril 2020.

Elle a promis ne ménager «aucun effort pour veiller, en toute indépendance et impartialité, avec l’ensemble des Membres du Conseil Constitutionnel, au respect du Droit et à la primauté de la Constitution».

Chantal Nanaba Camara qui est la première femme à occuper le poste de président du Conseil constitutionnel dans le pas, a prêté serment, lundi 17 juillet, devant le président de la République, conformément à la loi organique de la Constitution.

Le président Ouattara a salué son «accession à cette haute fonction de l’État» qui, selon lui, est plus que méritée au regard de son parcours professionnel de près de 45 ans dans la magistrature.

«Vous incarnez un serviteur engagé et dévoué de l’État», a souligné Ouattara précisant que la nomination de Camara «est la preuve de la confiance» qu’il place en les femmes de Côte d’Ivoire.