Le Togo est un exemple dans le renforcement de la résilience des populations (PAM)

La nouvelle Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM), Cindy H. McCain, a félicité jeudi, le Président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé pour sa politique de renforcement de la résilience des populations.

Au cours de leur entretien en tête-à-tête à Lomé, les deux personnalités ont passé en revue le partenariat entre l’agence onusienne et le Togo, notamment en matière d’entrepreneuriat agricole, indique la présidence togolaise dans un communiqué.

«Le Togo est un grand partenaire, et nous voulons privilégier cette relation, surtout dans le cadre du renforcement de la résilience du peuple togolais et de l’insertion des jeunes dans le domaine de l’agriculture», a affirmé McCain, saluant au passage, la qualité de la coopération entre les deux parties.

Tout en remerciant le dirigeant togolais pour ce partenariat, elle a souligné que «c’est très important de voir un pays qui se soucie vraiment de sa population».

Le PAM vient en appui aux efforts du gouvernement togolais dans le cadre du Plan stratégique pays 2022-2026. Ses interventions portent essentiellement sur le renforcement des capacités nationales de réponse aux situations d’urgence, la fourniture de l’assistance alimentaire et l’appui aux efforts de résilience des communautés vulnérables.

Dans ce contexte, l’organe onusien a lancé le 20 février 2023 une opération d’assistance alimentaire d’urgence en faveur des populations vulnérables des régions des Savanes et de la Kara au nord du Togo, grâce à une contribution financière de 500.000 dollars américains de la Chine.

Les denrées achetées étaient destinées à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de base de 52.000 femmes, hommes et enfants vulnérables affectés par les débordements de la crise du Sahel, et les aléas climatiques.

Le Programme alimentaire mondial a également accompagné le Togo dans la mise en œuvre du Projet de renforcement des systèmes alimentaires pour un accès durable des petits producteurs aux intrants agricoles (Pro-SADI) et du Projet d’alimentation scolaire intégrée basée sur la production locale dans les écoles primaires publiques du Togo, financé par l’Union européenne. L’accord de financement de ces deux projets prioritaires a été signé en avril dernier.