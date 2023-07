Mali : Le président Goïta inaugure des chantiers majeures dans la Région de Kayes

Le Président de la Transition malienne, le Colonel Assimi Goïta, a effectué ce week-end, une visite dans la Région de Kayes à l’Ouest du Mali, au cours de laquelle il a procédé au lancement de certaines activités qualifiées de majeures.

Le chef de l’Etat a relancé, entre autres, le trafic ferroviaire, les travaux de réhabilitation de la route Kayes-Sandaré et de la construction d’un second lycée public. Il a également remis des équipements médicaux pour le Centre de dialyse de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes.

«Depuis 2020, nous avons eu écho de l’arrêt du trafic ferroviaire tout comme de la dégradation du tronçon de la route Kayes-Sandaré, et aussi un manque de cadre d’apprentissage aux futures élites de la région», a-t-il déploré dans une allocution prononcée dimanche dans la salle de conférence du Gouvernorat de Kayes, devant des membres du gouvernement, des autorités traditionnelles, administratives et coutumières, ainsi que de nombreux citoyens de la Région.

«Le Président Assimi Göita rend à Kayes son âme en procédant à la relance de la ligne ferroviaire et la réhabilitation» du tronçon de la route Kayes-Sandaré long de plus 130 km, a soutenu son ministre des transports, Dembélé Madina Sissoko, tout en insistant sur «le rôle crucial» que joue le rail dans l’économie des régions et des communes traversées.

Tout en annonçant plusieurs autres actions à venir, le chef de l’Etat a remercié les autorités locales pour leur soutien indéfectible aux différentes réformes enclenchées depuis les Assises nationales de la refondation, jusqu’à la consécration de la 4ème République, tout en les exhortant à plus de sérénité et d’engagement pour la consolidation du pays.