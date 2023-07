Un pas de plus vers la reprise des vols commerciaux directs entre la Libye et l’Italie

Le Gouvernement libyen a franchi ce lundi 24 juillet un pas significatif de plus pour la reprise pleine et entière des vols commerciaux directs entre la Libye et l’Italie, après près d’une décennie de suspension pour des raisons sécuritaires.

Depuis deux mois, les autorités libyennes de Tripoli ont projeté cette reprise des vols commerciaux directs durant le mois de septembre 2023. Dans cette optique, ce lundi 24 juillet, la «compagnie aérienne italienne ITA a lancé un vol d’essai de Rome à Tripoli, transportant le Premier ministre libyen, Abdel-Hamid Dbeibah, après une suspension d’environ dix ans en raison de l’interdiction de vol imposée à la Libye par l’Union européenne», a précisé un communiqué officiel libyen.

«Ce vol d’essai constitue une annonce concrète de la levée de l’interdiction faite à l’aviation civile libyenne d’utiliser l’espace aérien européen», a apprécié pour sa part le chef de l’exécutif libyen, Abdel-Hamid Dbeibah. Ce vol d’essai intervient suite à d’intenses réunions entre les autorités libyennes et italiennes pour mettre fin à l’interdiction européenne frappant depuis décembre 2014 l’aviation commerciale libyenne.

La Libye, autrefois état prospère du Maghreb, continue de se relever difficilement du chaos engendré par le renversement et l’assassinat le 20 octobre 2011du colonel Kadhafi par une coalition internationale conduite par la France.