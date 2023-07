Coopération commerciale: Une entente entre l’ANAPI et l’ASMEX pour booster les échanges entre la RDC et le Maroc

Les échanges commerciaux et les investissements mutuels entre le Maroc et la République Démocratique du Congo (RDC) vont être boostés avec la signature de lundi 24 juillet à Casablanca, d’un protocole d’accord entre l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANAPI) du Congo et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).

Le Directeur général de l’ANAPI, Anthony Nkinzo Kamole et le Président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi ont présidé la signature officielle de cet accord qui est le fruit de contacts noués en mars 2023 par l’ANAPI avec des instances marocaines de coopération commerciale.

«La signature de ce protocole d’accord est une étape décisive dans le renforcement des relations économiques entre le Royaume du Maroc et la RDC », a déclaré Nkinzo Kamole, assurant que «nous sommes convaincus que cette collaboration fructueuse ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement des affaires, l’investissement et les échanges commerciaux entre nos deux nations».

« L’ASMEX se dit déterminée à soutenir activement les entreprises marocaines souhaitant investir en RDC et à faciliter les échanges commerciaux entre nos deux pays», s’est félicité de son côté, El Idrissi.

En marge de la conclusion du partenariat ANAPI-ASMEX, un webinaire autour de la thématique «Doing Business with DRC» a permis aux potentiels investisseurs marocains de cerner les contours de l’écosystème macro et micro-économique en RDC.

Kinshasa multiplie depuis 2019 la conclusion de différents partenariats pour structurer la faible industrie nationale en dépit de ses énormes potentialités en ressources naturelles, alors que le Maroc dispose d’un solide tissu industriel qui projette ses multinationales hors de ses frontières commerciales. La balance commerciale entre les deux pays est largement déficitaire pour la RDC, plus vaste Etat francophone sur la planète.