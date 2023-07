Afrique-Crise migratoire: Le Sénégal lance une opération de rapatriement de ses migrants illégaux du Maroc

Le Sénégal a rapatrié mercredi 26 juillet, une cinquantaine de ses ressortissants interceptés ces dernières semaines au Maroc, alors qu’ils s’apprêtaient à émigrer vers l’Europe à travers la mer Méditerranée.

«Nous avons pu ramener environ 50 migrants, dont 19 qui étaient hospitalisés et dont l’état de santé nécessite une évacuation (par avion), une dizaine de femmes et trois mineurs», a confié à la presse, la ministre chargée des Sénégalais de l’Extérieur, Annette Seck Ndiaye, présente à l’accueil des migrants sénégalais. «Il en reste 428 (migrants) qui vont rentrer vendredi 28 juillet et dimanche 30 juillet par (des) bus», a-t-elle assuré.

La route migratoire des Canaries, porte d’entrée vers l’Europe dans l’océan Atlantique, connaît ces dernières semaines un net regain d’activités au départ des côtes du Nord-ouest de l’Afrique.

Le Gouvernement sénégalais doit présenter ce 27 juillet une stratégie de lutte contre l’émigration clandestine. Le Président Macky Sall avait demandé le 20 juillet dernier au Gouvernement « d’intensifier les contrôles au niveau des zones et sites potentiels de départ, mais également de déployer l’ensemble des dispositifs de surveillance, de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes», en renforçant les programmes publics «de lutte contre l’émigration clandestine».

La marine marocaine a annoncé récemment avoir porté secours ces derniers jours à près de 900 migrants irréguliers, la plupart d’Afrique subsaharienne, dont 400 dans les eaux territoriales du Royaume.