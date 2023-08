Le projet financier WorldCoin suspendu au Kenya 

Le gouvernement Kenyan a annoncé ce mercredi 2 août, la suspension du projet WorldCoin sur son territoire, en attendant d’enquêter sur sa légalité.

Fondé par le PDG d’OpenAI, Sam Altman, WorldCoin a débarqué la semaine dernière au Kenya et propose aux populations locales de leur offrir des jetons gratuits de crypto-monnaie en échange du scan de leurs iris. Les jetons valent actuellement environ 54 dollars américains.

L’offre alléchante souffre de critiques quant à l’usage de ces données personnelles et à leur protection. «Les Agences de sécurité financière et de protection des données concernées ont commencé des enquêtes pour établir l’authenticité et la légalité des activités susmentionnées», a annoncé ce mercredi dans un communiqué, le ministre kenyan de l’Intérieur, Kithure Kindiki.

Au Kenya où le bitcoin est reconnu comme monnaie officielle, le projet WorldCoin a rencontré un franc succès, au vu des longues files devant les stands de scan de l’iris. Pour l’initiateur du projet, l’objectif visé est de créer un «nouveau réseau d’identités et financier».