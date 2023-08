Les Etats-Unis appellent à des élections transparentes, équitables et inclusives en RDC

La secrétaire d’Etat adjointe par intérim et sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques des Etats-Unis, Victoria Nuland, a souligné, jeudi, l’importance de promouvoir des élections transparentes, équitables et inclusives en République démocratique du Congo, lors d’un entretien avec le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, à Kinshasa où elle est en visite officielle.

Evoquant «un moment très important pour la RDC, pour l’organisation des élections historiques au mois de décembre», Nuland a informé avoir échangé avec le chef de l’Etat «sur la nécessité, pour les USA et pour la RDC, de promouvoir des élections transparentes et équitables».

«Nous voulons que toutes les voix de la RDC se dirigent vers les urnes pour voter. Nous sommes confiants et nous pensons que les élections en RDC peuvent être libres et équitables si tout le monde participe à ces élections», a poursuivi la diplomate, affichant également sa volonté de rencontrer la CENI et les représentants des observateurs neutres de ces élections.

Outre le processus électoral, les deux personnalités ont échangé «autour du conflit mortel dans l’Est de la RDC qui impose des souffrances immenses aux communautés qui sont sur place», selon la sous-secrétaire d’Etat américaine, qui a annoncé, dans ce cadre «une assistance humanitaire supplémentaire des USA à hauteur de 48 millions USD».

La RDC est la dernière étape de la tournée africaine (du 29 juillet au 4 août) de Victoria Nuland qui s’était d’abord rendue en Afrique du Sud puis en Côte d’Ivoire.