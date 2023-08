Le Sénégal dispose de son premier patrouilleur lance-missiles

Le président sénégalais, Macky Sall, a réceptionné, jeudi, le premier patrouilleur lance-missiles du pays, baptisé «Le Walo», du nom d’un ancien royaume qui était situé au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie.

«C’est une nouvelle étape que nous marquons aujourd’hui dans la montée en puissance significative de la marine nationale», s’est félicité le chef de l’Etat, lors de la cérémonie de réception à laquelle ont pris part aussi le Premier ministre Amadou Ba, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba, ainsi que le chef d’état-major de la marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène.

Le navire, «doté de missiles antisurface et antiaérien, d’une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et défense à vue de dernière génération», peut effectuer aussi bien des missions d’actions conventionnelles de préservation de l’intégrité du domaine maritime, que des opérations de soutien à une action interarmées, d’après le dirigeant sénégalais.

Grâce à ses embarcations rapides, le bâtiment est également en mesure «d’effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites ainsi que des actions de recherches et de sauvetage en mer», a-t-il poursuivi.

D’après certaines sources, le «Walo» est le premier des trois patrouilleurs lance-missiles du type OPV 60S commandés par le Sénégal à Piriou (France). Il a été mis à l’eau en avril 2022 et commencé ses essais en janvier de cette année, l’occasion de l’observer en navigation ; avant d’être finalement livré ce jeudi.

Le dirigeant sénégalais a souligné qu’«au-delà de l’ancien royaume, le Walo, en tant que continuité géographique du fleuve Sénégal, est une terre baignée d’eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué que ce terroir béni des eaux donne son nom à des fleurons de notre marine nationale».