Télécoms: MTN Ouganda clôture le premier semestre 2023 dans le vert 

L’opérateur télécom MTN Ouganda clôture le premier semestre de l’année 2023 sur un bilan positif, d’après son rapport présenté ce vendredi 04 août 2023 à Kampala.

MTN est le plus grand opérateur de téléphonie en Ouganda. MTN Ouganda se réjouit d’un bénéfice semestriel avant impôts d’environ 90,29 millions de dollars US, en hausse de 18,1%. Ce chiffre est porté par la hausse des ventes de données et des revenus des opérations mobile money. Le PDG de la filiale ougandaise, Sylvia Mulinge, a acclamé une «performance vocale encourageante et une performance résiliente à deux chiffres des revenus de données et d’argent mobile».

Et a assuré que MTN Ouganda travaillera à améliorer davantage ses prestations et s’adapter aux besoins des Ougandais. Durant les six premiers mois de cette année 2023, l’effectif de ses abonnés a augmenté de 11,2%, d’après les chiffres communiqués ce 4 aout.