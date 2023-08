Sénégal : Laissez l’opposant Sonko se présenter librement à la présidentielle de 2024 (Me Juan Branco)

L’avocat franco-espagnol, Juan Branco expulsé lundi 6 août du Sénégal où il avait été incarcéré, a appelé à son retour en France, le Président sénégalais Macky Sall à laisser l’opposant Ousmane Sonko «se présenter librement aux élections qui viennent».

«J’invite (Macky Sall) à faire cesser les violences qu’il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections qui viennent», a martelé Me Branco en référence à la présidentielle prévue en février 2024 au Sénégal, et à laquelle Macky Sall n’est pas candidat.

Visé depuis la mi-juillet 2023 par une enquête de la justice sénégalaise, l’avocat franco-espagnol Branco avait été interpellé dimanche 6 août en Mauritanie, avant d’être remis aux autorités du Sénégal, où il a été inculpé», selon ses avocats, pour «attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles, et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.

Me Branco a été expulsé lundi du Sénégal et est arrivé mardi matin en France. Il prenait part au Sénégal, à la défense de l’opposant Ousmane Sonko, engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice, ce qui a donné lieu à plusieurs épisodes de violences meurtrières.

L’avocat Braco a souhaité que le pouvoir de Dakar «ouvre la porte à la libération de l’ensemble des prisonniers politiques pour permettre cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais», précisant avoir «demandé à Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim».

Le ministre sénégalais de la Justice a estimé lundi dernier, que Sonko «reste inéligible à la présidentielle de 2024», après sa condamnation dans une affaire de mœurs.