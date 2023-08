Gabon-Elections 2023: La Société civile s’oppose au bulletin unique de vote 

Le bulletin unique de vote proposé par le Centre gabonais des élections (CGE) pour les scrutins présidentiel et législatif, a suscité les critiques de la Société civile regroupée au sein du collectif «Compil Citoyen».

Le collectif a en effet saisi la Cour constitutionnelle du pays ce mercredi 9 août, aux fins de faire annuler l’adoption de ce mode de vote qui, selon lui, viole les dispositions de la loi électorale ainsi que cette de la Constitution gabonaise.

Pour les élections générales du 26 août prochain, le Centre gabonais des élections voudrait faire voter les Gabonais au moyen d’un bulletin unique pour le choix du Président de la République et des nouveaux députés de l’Assemblée nationale. Le CGE voudrait ainsi faciliter le système électoral et permettre de contourner les «lacunes» susceptibles d’entraver le déroulement des élections.

Mais le «Compil Citoyen» y lit une entorse aux lois du pays, et une source d’opacité dans le décompte des votes. «La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de l’Etat de droit», rappelle la coalition de la Société civile dans son recours auprès de la Cour constitutionnelle.