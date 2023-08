La variole du singe  sévit dans 30% des zones nationales de santé de la RDC

La situation sanitaire liée à la variole du singe ne faiblit pas en République démocratique du Congo (RDC), où désormais 30% des zones de santé sont touchées par cette épidémie.

Depuis le début de cette année 2023, la RDC a enregistré 6.914 cas de la maladie de la variole du singe, d’après les chiffres communiqués ce 9 août par les autorités sanitaires congolaises. Le nombre de décès pointe désormais à 328, soit un taux de létalité de 4,7%.

«La tranche d’âge de 5 à 15 ans (31,5%) est la plus touchée. On note plus de décès dans la tranche d’âge des enfants de 5 à 15 ans (33,19%)», explique la coordination de lutte contre la variole du singe en RDC.

La variole du singe est une maladie infectieuse causée par un virus transmis par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs. Elle peut ensuite se propager d’une personne à l’autre.

Ses symptômes courants sont une éruption cutanée qui peut durer deux à quatre semaines, avec de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et un manque d’énergie.