Des hommes armés tuent 17 personnes au centre-nord du Nigeria

Les autorités nigérianes ont annoncé qu’au moins 17 personnes ont été tuées ce 10 août dans une attaque menée par des hommes armés non identifiés, contre une communauté du Centre-nord du Nigeria.

Des hommes armés ont pris d’assaut Heipang dans le Gouvernement local de Barkin Ladi (Centre-nord de l’État du Plateau), ce jeudi vers 1HGMT, et ont ouvert le feu sur les habitants, a déclaré Solomon Mwantiri, un dirigeant local du Centre d’émancipation pour les victimes de crise au Nigeria (ECCVN).

Ola James, porte-parole de l’opération Safe Haven, un groupe de travail multi-sécurité dans l’État, a confirmé que 17 personnes avaient été tuées dans l’attaque, précisant que des troupes avaient été déployées pour maintenir la loi et l’ordre dans cette localité.

Le Gouverneur de l’État du Plateau, Caleb Mutfwang, a condamné l’attaque et annoncé la création d’un Centre où le public fournira des informations relatives aux préoccupations de sécurité de leurs zones.

«L’objectif du Centre sera de faciliter l’accès du public pour transmettre des informations liées à la sécurité aux autorités compétentes pour une action rapide», a détaillé l’assistant médiatique du Gouverneur, Gyang Bere, dans un communiqué.

Le nouveau Président du Nigeria, Bola Tinubu, investi fin mai 2023 à la tête du pays le plus peuplé d’Afrique et de la première économie du continent, a promis de faire de la lutte contre l’insécurité «sa priorité absolue».

Le Nigeria se débat contre l’insurrection jihadiste «Boko Haram» créée il y a 14 ans dans sa partie Nord-est, contre des bandes criminelles qui ravagent son nord-ouest et son centre (y pratiquant tueries de masse et enlèvements contre rançon), et contre une agitation séparatiste dans le sud-est.