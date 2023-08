Gabon: Ali Bongo allège les frais de scolarité pour la prochaine rentrée scolaire

Le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba a annoncé ce mercredi 16 août, dans son discours à la Nation, à l’occasion du 63ème anniversaire de l’indépendance du pays, des réformes dans le secteur de l’éducation concernant notamment les frais de scolarité.

«A partir de la rentrée scolaire prochaine, le prix des uniformes sera plafonné, les frais de scolarité et d’inscription à l’école seront réduits de 25%, et les manuels scolaires seront totalement gratuits pour les classes du pré-primaire et du primaire», a annoncé le Chef de l’Etat gabonais.

Ali Bongo voudrait ainsi alléger le poids financier de la scolarité au profit des parents d’élèves, expliquant que «l’égalité des chances et l’accès (à l’éducation, ndlr) ne devraient pas peser sur vos revenus mensuels dans un contexte budgétaire déjà contraint. L’État prendra à sa charge cette responsabilité républicaine».

Le Président gabonais mène actuellement sa campagne électorale pour briguer un 3ème mandat consécutif lors de la présidentielle prévue le 26 août 2023.