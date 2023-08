Libye : Le dernier bilan des luttes fratricides à Tripoli s’élève à 55 morts (Officiel)

Des affrontements entre deux influents groupes armés à Tripoli ont fait depuis lundi, près de 55 morts et 146 blessés, selon un nouveau bilan communiqué mercredi 16 août par Malek Mersit, porte-parole du Centre Médical d’Urgence.

Des combats ont opposé la « Brigade 444 » à la « Force al-Radaa », deux influents groupes armés, dans plusieurs secteurs des banlieues Est et Sud de Tripoli, après l’arrestation lundi 14 aout du colonel Mahmoud Hamza, commandant de la Brigade 444, par des éléments de la Force al-Radaa, entraînant la suspension des vols à partir de l’unique aéroport civil de la capitale.

Selon Malek Mersit, les combats ont fait 55 morts et 146 blessés, 234 familles et des dizaines de médecins et infirmiers étrangers ont dû être extraits des zones du Sud de Tripoli, théâtre des affrontements armés.

Dans un autre communiqué, le Conseil social (formé de notables et de personnalités influentes de Soug el-Joumaa), un cessez-le-feu a été convenu avec l’approbation du Chef du Gouvernement basé à Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, pour transférer le colonel Hamza à une «partie neutre».

Les vols commerciaux, déviés provisoirement vers Misrata, à 200 km plus à l’Est, ont repris mercredi 16 août selon l’aéroport de Mitiga, le seul aéroport civil de Tripoli.

La mission de l’ONU en Libye a lancé un appel pour «préserver les progrès accomplis ces dernières années sur le plan de la sécurité», à la faveur de ces nouvelles luttes entre les deux milices rivales.