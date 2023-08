L’Union Africaine préoccupée par la situation dans la région éthiopienne de l’Amhara

L’Union Africaine (UA) a exprimé ce mercredi 16 août, sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région d’Amhara, au Nord de l’Ethiopie, appelant à un arrêt immédiat des hostilités.

Une récente décision du Gouvernement éthiopien de mettre fin aux unités locales de défense est source de tension ces dernières semaines, entre les milices d’Amhara et l’Armée nationale.

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé ce mercredi, les parties belligérantes à «mettre immédiatement fin au conflit et d’assurer la protection des civils», et les a invité à «engager un dialogue pour parvenir à une solution pacifique».

Les combats entre l’Armée nationale et des milices locales dans l’Amhara rappellent les sombres souvenirs des deux années de guerre fratricide et meurtrière dans la région voisine du Tigré (de 2020 à 2022) à l’abri des caméras et pourraient mettre à mal les efforts de paix en cours dans cette partie de l’Ethiopie.