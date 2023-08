Les USA sanctionnent trois responsables de la RDC pour trafic d’animaux protégés

Les Etats-Unis d’Amérique (USA) viennent de mettre sous régime de sanction trois citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) pour des faits de corruption et le trafic illicite d’animaux protégés ou en voie d’extinction.

Les trois personnes travaillent pour l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN). Il s’agit de Cosma Wilungula Balongelwa, ancien directeur général de l’ICCN, Léonard Muamba Kanda, ancien chef du Département du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages en voie d’extinction (CITES) et directeur de l’ICCN, et Augustin Ngumbi Amuri, directeur-coordinateur du CITES et conseiller juridique de l’ICCN.

Il leur est reproché d’avoir «abusé de leurs postes officiels en s’impliquant dans le trafic de chimpanzés, de gorilles, d’okapis et d’autres espèces sauvages protégées de la RDC, principalement vers la République populaire de Chine, en échange de pots-de vin».

Pour ces motifs, les trois mis en cause sont désormais interdits d’entrée sur le territoire américain. Pour Washington, «leurs actions criminelles transnationales ont sapé l’Etat de droit et la transparence du Gouvernement en RDC, ainsi que les efforts de longue date de conservation des espèces sauvages» dans ce pays qui abrite la forêt du bassin du Congo, la deuxième forêt tropicale la plus vaste du monde après la forêt de l’Amazonie au Brésil.