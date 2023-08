RDC : Tshisekedi félicite la garde républicaine pour la sécurité assurée durant les Jeux de la Francophonie

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a adressé aux officiers de la garde républicaine une «félicitation spéciale» aussi bien pour sa sécurisation personnelle que pour celle assurée pendant les jeux de la Francophonie.

Le chef de l’Etat s’est adressé à ces troupes par l’entremise du major Ephraïme Muzinga, commandant de cette branche de la gendarmerie nationale.

«Notre pays a abrité les IXèmes Jeux de la Francophonie qui a réuni 39 pays membres. Nous avons donc reçu des invités qui ont passé leur séjour en toute quiétude. Je tiens tout d’abord à vous présenter des félicitations pour votre travail abattu du début jusqu’à la fin de ces jeux», a déclaré le major ce dimanche devant les officiers concernés, au Camp militaire Tshatshi situé dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa la capitale.

Il a poursuivi en déclarant que «nous avons reçu cet ordre du président de la République, commandant suprême lors du Conseil supérieur à la défense qu’il avait lui-même présidé. Le seul point était inscrit à l’ordre du jour de cette rencontre : « la sécurisation des jeux de la Francophonie avec consigne +zéro incident+».

La 9ème édition des Jeux de la Francophonie a eu lieu du 28 juillet au 6 août dernier à Kinshasa avec la participation de 37 délégations et près de 2.000 concurrents âgés de 18 à 35 ans. Le Maroc était premier au classement général, à l’issue de toutes les épreuves, avec au total 58 médailles dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze.

A la clôture des jeux, le Président du Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), Léopold Germain Senghor, a salué, entre autres, «les efforts et l’engagement» du Président Tshisekedi pour la réussite de ces Jeux.