Le Maroc accueille en septembre prochain la 10ème Conférence des Géoparcs de l’UNESCO

Le Royaume du Maroc abritera, du 04 au 11 septembre prochain, la 10ème Conférence Internationale des Géoparcs de l’UNESCO, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Cet évènement de grande envergure, initié par le Conseil de la Région de Beni Mellal-Khenifra (Centre), en partenariat avec le Réseau mondial des Géoparcs de l’UNESCO et l’Association Géoparcs Mondial de l’UNESCO M’Goun à Azilal, rassemblera dans trois villes marocaines (Marrakech, Azilal et Beni Mellal) des experts, des responsables gouvernementaux, des chercheurs, des scientifiques et des représentants de Géoparcs du monde entier.

D’après un communiqué de la Région de Beni Mellal-Khenifra, cette conférence internationale sera l’occasion pour célébrer les réalisations des Geoparcs du monde entier durant ces dernières années et promouvoir la collaboration et l’échange de connaissances et de bonnes pratiques pour la conservation du patrimoine géologique et culturel mondial.

Environ 1200 participants originaires de 60 pays qui sont attendus au Maroc, auront l’opportunité de partager leurs expériences durant cette rencontre d’une semaine.

La conférence sera une occasion pour les différents Géoparcs de renforcer leurs liens par la signature de nombreux partenariats et jumelage, ajoute la même source, précisant que plus de 20 conventions de partenariat, de coopération et de jumelage seront signées entre le Géoparc M’Goun et divers Géoparcs internationaux issus de plusieurs pays.

Le communiqué souligne aussi la large couverture médiatique que connaitra l’évènement, permettant de mettre en exergue les potentialités naturelles et culturelles du Royaume du Maroc en général en tant que pays de tolérance et d’ouverture, et de faire le point sur les repères civilisationnels et culturels que le Maroc possède.

Le programme de la conférence comprend des séances plénières, des ateliers thématiques et des visites de terrain sur le territoire du Géoparc M’Goun à Azilal et Beni Mellal, considéré comme étant le premier Géoparc du monde arabe et africain à être reconnu par l’UNESCO en 2014.

Il est également prévu, pendant la conférence, la prise de nombreuses décisions par le Conseil Mondial des Géoparcs de l’UNESCO, l’annonce des prix du Festival Mondial du Film des Géoparcs, et le discernement de Prix mondiaux des meilleures pratiques, entre autres.