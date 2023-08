Lancement du programme de modernisation de la province Sud-Ubangi au Nord-ouest de la RDC

La province du Sud-Ubangi, située au nord-ouest de la République Démocratique du Congo (RDC), devra bientôt changer de visage grâce au programme de sa modernisation que vient de lancer le président Félix Tshisekedi, a annoncé le site de la présidence.

Le Directeur-adjoint du cabinet présidentiel chargé du progrès social, Olivier Mondonge, a réuni ce mercredi au palais présidentiel, les principaux acteurs impliqués dans la réalisation de ce programme, notamment le gouverneur de la province du Sud-Ubangi, Jean Claude Mabenze, le chef de division supervision qualité du Bureau central de coordination (BCCO), Papy Ntangila et les prestataires sélectionnés, Aaron Sefu et Serkas Imo. Les échanges ont porté sur les aspects techniques et opérationnels du projet qui serait déjà dans sa phase d’exécution.

La présidence informe que les travaux de modération de la province du Sud-Ubangi comprennent deux volets confiés à chacun des deux prestataires sélectionnés par le BCCO.

Le groupe Aaron Sefu réalisera les travaux de réhabilitation et construction de 4 écoles emblématiques de Gemena ainsi que les bâtiments du gouvernorat de province et de l’Assemblée provinciale.

Quant à l’entreprise Imo Serkas, elle est chargée de la construction et l’asphaltage de près de 11 km de voirie urbaine à Gemena. Elle va construire aussi trois ponts et réaliser des travaux antiérosifs dans la capitale provinciale.

Agissant au nom du chef de l’Etat, Olivier Mondonge a invité les prestataires au respect des délais de livraison (six mois) et de la qualité des infrastructures. «Les attentes sont énormes au sein de la population bénéficiaire», et «les travaux doivent refléter l’esprit et la volonté du Chef de l’Etat», a-t-il insisté.