Le Gabon attend les résultats de ses élections sur fond d’une suspension de l’Internet et des médias internationaux

Les Gabonais sontt dans l’attente des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 26 août dernier, dans un climat d’angoisse marqué par de fortes restrictions sur les moyens de communication et d’information ainsi qu’un couvre-feu.

La Commission Électorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP) est en pleine phase de centralisation des résultats des élections présidentielles, législatives et régionales dont les votes ont eu lieu de manière simultanée le 26 août dernier.

Aucun chiffre ni tendance n’a filtré. Et pour maintenir cette ligne, les autorités du pays ont opté pour la coupure de la connexion Internet et la suspension de la diffusion de certains médias internationaux comme France 24, Radio France internationale (RFI) et TV5 Monde.

À la télévision nationale, le ministre gabonais de la Communication, Rodrigue Mboumba Bissawou a expliqué que ces mesures sont destinées à «éviter la propagation d’appels à la violence […] et des fausses informations».

Quant aux médias internationaux «provisoirement interdits», Libreville leur reproche un «manque d’objectivité et d’équilibre dans le traitement de l’information en lien avec les élections générales en cours».

La Commission électorale publiera dans les prochains jours, les résultats des votes dont le très attendu scrutin présidentiel. Ali Bongo Ondimba est favori pour un troisième mandat consécutif, malgré une opposition qui a fait l’effort de se réunir derrière un seul candidat, Albert Ondo Ossa.