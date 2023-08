Le groupe des BRICS conservera son nom après l’adhésion des six nouveaux Etats début 2024

Le groupe des BRICS ne changera pas d’appellation après son élargissement, a fait savoir dimanche 27 août la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, quelques jours après l’annonce de l’approbation de la candidature de six nouveaux pays.

Interpelée ce dimanche 27 août sur cette question par des médias sud-africains, la ministre Naledi Pandor a assuré que le nom n’est pas un problème et ne devrait pas changer malgré l’élargissement de l’organisation.

«Il est peu probable que les BRICS (Brésil, Russie,Inde, Chine et 1Afrique du Sud) changent de nom, non seulement après l’arrivée de six nouveaux membres, mais même après l’élargissement suivant de l’organisation», a détaillé la diplomate.

Le problème de la dénomination du groupe n’a pas été évoqué lors du dernier Sommet des Chefs d’État des cinq pays membres fondateurs du groupe des BRICS né en 2009, mais la question se pose avec insistance dans les débats, surtout que le nom BRICS est formé à partir des initiaux des cinq pays fondateurs du groupe.

A l’issue de leur 15ème Sommet tenu du 22 au 24 août dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, les Chefs d’État des pays membres ont approuvé l’adhésion de six nouveaux Etats à leur organisation à savoir : l’Argentine, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Ethiopie et l’Iran. Leur statut de membre prendra effet à compter de 1er janvier 2024.